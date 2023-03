Chiariello: “Ho letto una cosa assurda, siete matti, non state bene!” (Di giovedì 16 marzo 2023) Umberto Chiariello ha commentato gli scontri avvenuti a Napoli tra i tifosi dell’Eintracht e le forze dell’ordine. Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato della violenza avvenuta ieri in città tra i tifosi dell’Eintracht e quelli napoletani. Chiariello ha lodato le forze dell’ordine per aver evitato che la situazione peggiorasse, ma ha anche criticato i dirigenti tedeschi e l’assenza di una politica europea per il tifo, sostenendo che questi eventi devono servire da lezione per la politica europea e per la UEFA. Ha poi esortato le istituzioni italiane a gestire l’ordine pubblico e a bloccare i violenti, sottolineando che non c’è guerra tra italiani e tedeschi, ma solo contro i violenti di qualsiasi nazionalità. “Non siamo ingenui con i richiami al buon senso, ‘Non accettate ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Umbertoha commentato gli scontri avvenuti a Napoli tra i tifosi dell’Eintracht e le forze dell’ordine. Umberto, giornalista di Canale 21, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato della violenza avvenuta ieri in città tra i tifosi dell’Eintracht e quelli napoletani.ha lodato le forze dell’ordine per aver evitato che la situazione peggiorasse, ma ha anche criticato i dirigenti tedeschi e l’assenza di una politica europea per il tifo, sostenendo che questi eventi devono servire da lezione per la politica europea e per la UEFA. Ha poi esortato le istituzioni italiane a gestire l’ordine pubblico e a bloccare i violenti, sottolineando che non c’è guerra tra italiani e tedeschi, ma solo contro i violenti di qualsiasi nazionalità. “Non siamo ingenui con i richiami al buon senso, ‘Non accettate ...

