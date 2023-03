Chiara Ferragni, passione borse: l’ultima costa 85mila euro (Di giovedì 16 marzo 2023) Chiara Ferragni è tornata! Dopo un periodo un po’ defilata dai social, per stare vicino a Fedez alle prese con gli effetti collaterali di farmaci antidepressivi, l’influencer ha ripreso a pubblicare su Instagram a tutto spiano. Le foto con il marito, le attività quotidiane dei figli Leone 16 Vittoria, i post commerciali e… una nuova borsa da capogiro. passione Hermès La “Birkin Himalaya”E’ bastato un selfie in ascensore per mandare in visibilio i fashionisti. Chiara Ferragni sorride allo specchio mentre tiene in mano un mazzolino di mimose. Le ha ricevute da un amico a cena, in occasione della Festa della Donna, celebrata l’8 marzo. Gli appassionati di moda però non si sono concentrati sui fiori, bensì sulla borsa. Chiara è una grandissima appassionata dei modelli Hermès. Nello ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 16 marzo 2023)è tornata! Dopo un periodo un po’ defilata dai social, per stare vicino a Fedez alle prese con gli effetti collaterali di farmaci antidepressivi, l’influencer ha ripreso a pubblicare su Instagram a tutto spiano. Le foto con il marito, le attività quotidiane dei figli Leone 16 Vittoria, i post commerciali e… una nuova borsa da capogiro.Hermès La “Birkin Himalaya”E’ bastato un selfie in ascensore per mandare in visibilio i fashionisti.sorride allo specchio mentre tiene in mano un mazzolino di mimose. Le ha ricevute da un amico a cena, in occasione della Festa della Donna, celebrata l’8 marzo. Gli appassionati di moda però non si sono concentrati sui fiori, bensì sulla borsa.è una grandissima appassionata dei modelli Hermès. Nello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - 248455 : Rai, maxi multa per la pubblicità fatta a Instagram da Amadeus e Chiara Ferragni - fullsunyun : RT @Zziagenio78: Harry e Megan hanno preso un'insalata da 1800 euro. Scusate ma come cazzo è possibile? È stata lavata con l'acqua di Chiar… - savingthegamed : RT @Zziagenio78: Harry e Megan hanno preso un'insalata da 1800 euro. Scusate ma come cazzo è possibile? È stata lavata con l'acqua di Chiar… -