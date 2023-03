Chi va in finale stasera al Grande Fratello vip? Sondaggi televoto ultimora (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi va in finale stasera al Grande Fratello vip? Ci siamo. Questa sera torna il Gf vip alle 21.45 su Canale 5 e scopriremo chi sarà il prossimo concorrente ad andare in finale, raggiungendo Oriana Marzoli. Chi va in finale stasera al Grande Fratello vip? Al televoto ci sono Milena Miconi e Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi va inal? Ci siamo. Questa sera torna il Gfalle 21.45 su Canale 5 e scopriremo chi sarà il prossimo concorrente ad andare in, raggiungendo Oriana Marzoli. Chi va inal? Alci sono Milena Miconi e Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ancelotti: 'Chi affrontare ai quarti di finale? 'Non saprei, ma il #Milan lo vorrei in finale, non ai quarti'. - marifcinter : Chi spera di avere il derby ai quarti deve essere necessariamente nato dopo gli euroderby di inizio secolo. Altrime… - Inter : Chi come @AndreyOnana al fischio finale ieri? #ForzaInter #Inter - antoniopatrizzi : RT @MatteoSorrenti: Buongiorno solo a chi è ai quarti di finale di Champions League ?? #ForzaNapoliSempre - annakiara119 : RT @chiara_priolo: #prelemi CI POTRESTE AIUTARE A MANDARE IN FINALE NIKITA? GRAZIE MILLE PER CHI VOTERÀ, SE AVETE ACCOUNT È GRATIS?? https:/… -