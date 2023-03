Chi sono i favoriti per la Champions League 2022/23? Man City avanti dopo il 7-0 (Di giovedì 16 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester City ha fatto un lavoro così breve con l’RB Lipsia che c’è stato un inevitabile accorciamento delle loro probabilità. Gli allibratori pensano che ora ci sia all’incirca una possibilità su tre di vincere quella dannata cosa per la prima volta… Quindi ecco i favoriti per la Champions League 2023 secondo le migliori quote disponibili su oddschecker.com a partire da… ora. 1)Manchester CityÈ finalmente l’anno in cui il City e Pep Guardiola approdano al Big One? sono fuori dalla contesa quadrupla, quindi questo è almeno un filo narrativo fuori mano e rimane una chiara possibilità che non vincano nemmeno la Premier League. Un primo titolo di Champions League renderebbe ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchesterha fatto un lavoro così breve con l’RB Lipsia che c’è stato un inevitabile accorciamento delle loro probabilità. Gli allibratori pensano che ora ci sia all’incirca una possibilità su tre di vincere quella dannata cosa per la prima volta… Quindi ecco iper la2023 secondo le migliori quote disponibili su oddschecker.com a partire da… ora. 1)ManchesterÈ finalmente l’anno in cui ile Pep Guardiola approdano al Big One?fuori dalla contesa quadrupla, quindi questo è almeno un filo narrativo fuori mano e rimane una chiara possibilità che non vincano nemmeno la Premier. Un primo titolo direnderebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Ma il “secco no” alla farmacovigilanza attiva chi lo ha pronunciato? Il direttore o il presidente? Questo andrebbe… - marifcinter : #Inzaghi: 'Rivincita? Io sono molto sereno, tranquillo. Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo de… - CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - XBIANCANERAX1 : RT @sibilla75: Manfatti! Chissà se in Germania lo avrebbero permesso. Chi sono i deficienti al Governo in Italia? Il Ministro dell'Interno… - mvanaxel : RT @pbecchi: Certo c’è siamo un bel paese: non c’è un cane che si batta per i diritti violati di milioni di italiani con lockdown e vaccini… -