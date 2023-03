“Chi non si nomina non esiste”: via le discriminazioni dai documenti (Di giovedì 16 marzo 2023) Avete presente il famoso Mario Rossi che è “Il” titolare della carta d’identità, “nato il”, che magari è anche “donatore” di organi? Ecco per lui mettere una firma sul documento non sarà certo un problema. Ma quando al suo posto c’è Maria e lei è un po’ più attenta alla forma, oltre che alla sostanza, magari siglare sotto al dicitura “firma ‘del’ titolare” diventerà un motivo di protesta, perché lei è “nata” e non “nato”, perché lei è anche “donatrice” e non “donatore”. Perché, dicevamo, la forma è sostanza. E se le donne o le persone che non si riconoscono nel genere maschile esistono ma non vengono mai nominate – sempre un sottinteso, nascoste dal maschile neutro che non è più tollerabile – allora è come se perdessero la loro identità. Come se diventassero invisibili. L’associazione Femminile Maschile Neutro è stata co-fondata da Maria Tiziana Lemme e Amalia ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Avete presente il famoso Mario Rossi che è “Il” titolare della carta d’identità, “nato il”, che magari è anche “donatore” di organi? Ecco per lui mettere una firma sul documento non sarà certo un problema. Ma quando al suo posto c’è Maria e lei è un po’ più attenta alla forma, oltre che alla sostanza, magari siglare sotto al dicitura “firma ‘del’ titolare” diventerà un motivo di protesta, perché lei è “nata” e non “nato”, perché lei è anche “donatrice” e non “donatore”. Perché, dicevamo, la forma è sostanza. E se le donne o le persone che non si riconoscono nel genere maschile esistono ma non vengono maite – sempre un sottinteso, nascoste dal maschile neutro che non è più tollerabile – allora è come se perdessero la loro identità. Come se diventassero invisibili. L’associazione Femminile Maschile Neutro è stata co-fondata da Maria Tiziana Lemme e Amalia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia e l'Europa non possono rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli, né permettere che questi deci… - IlContiAndrea : La figlia di #HeatherParisi fa chiarezza sul rapporto con la madre. E non sarebbe proprio come è emerso ieri a… - ignazioabate : Mi è stato detto di crederci, lo abbiamo fatto tutti insieme! Ora, insieme, dobbiamo continuare a lavorare e a sogn… - ciarnicm : RT @cinnamonkaveh: non pedro pascal che si chiede cosa sia successo culturalmente perché alla nostra generazione piace 'un vecchio come lui… - Emilystellaemi2 : RT @GINA32451015: @MaurizioZuccon @fendente1 Non lasciamoli soli vi prego aiutiamoli in fondo e solo colpa nostra la loro sofferenza faccia… -