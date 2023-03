Chi era la madre di Leonardo Da Vinci: la scoperta che stravolge la storia (Di giovedì 16 marzo 2023) Una storia che rivoluziona la storia e impone un nuovo sguardo su Leonardo che, dopo più di cinquecento anni, riesce ancora a stupirci e a emozionarci. Il genio è italiano solo a metà perché la sua mamma era una schiava arrivata dalle montagne del Caucaso. Una scoperta che per la sua portata deflagrante poteva finire in un saggio accademico a beneficio degli studiosi, ma che il professor Carlo Vecce, esperto della civiltà del Rinascimento e in particolare della figura di da Vinci, ha preferito consegnarci sotto forma di romanzo. Oltre alle sue rivoluzionarie scoperte storiche voleva che emergesse l'esistenza dolorosa di una donna venuta da lontano a cui erano stati tolti la libertà, i sogni, la voce e quasi certamente anche il nome. Una donna cancellata da tutti i libri che adesso, finalmente, riemerge ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Unache rivoluziona lae impone un nuovo sguardo suche, dopo più di cinquecento anni, riesce ancora a stupirci e a emozionarci. Il genio è italiano solo a metà perché la sua mamma era una schiava arrivata dalle montagne del Caucaso. Unache per la sua portata deflagrante poteva finire in un saggio accademico a beneficio degli studiosi, ma che il professor Carlo Vecce, esperto della civiltà del Rinascimento e in particolare della figura di da, ha preferito consegnarci sotto forma di romanzo. Oltre alle sue rivoluzionarie scoperte storiche voleva che emergesse l'esistenza dolorosa di una donna venuta da lontano a cui erano stati tolti la libertà, i sogni, la voce e quasi certamente anche il nome. Una donna cancellata da tutti i libri che adesso, finalmente, riemerge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessoraClaudio : Oggi per @RobertoBurioni la protezione di un vaccino è cosa 'complicata'. Due anni fa invece era cosa semplicissima… - NicolaPorro : E menomale che era #Valditara ad essere il “ministro della propaganda”. Leggete l’ultima trovata del #Pd ?? #Lepore… - CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - pr4nk1ng : chi cazzo era la troia che mi a bussata a la porta quando stavo dormendo? - FaracciAndrea : @Favollo2 Prima di sparlare a vanvera documentarsi in base a quello che era avvenuto in Germania il Prefetto di Na… -