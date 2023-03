Chi entra e chi esce nell’estate di Mamma Rai (Di giovedì 16 marzo 2023) Risiko alla Rai: da “underdog” alla new entry Boccia a Agorà Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 5 Una carica di nuovi volti, con notevole sterzata a destra, per l’estate di Mamma Rai. La maggioranza di governo che si sta per prendere la tv pubblica (in pole sempre Roberto Sergio come amministratore delegato e Giampaolo Rossi direttore generale) nel frattempo conquista sempre più spazi nei programmi e piazza le sue pedine a Saxa Rubra. Oggi sul tavolo del Cda planeranno i palinsesti estivi, con alcuni programmi ancora sprovvisti del nome del conduttore, così ai consiglieri toccherà firmare una sorta di cambiale in bianco. Motivo? Si stalitigando per chi deve condurre cosa. Ma qualche tassello già c’è. A Unomattina versione estiva arriveranno Tiberio Timperi e Serena Autieri. Estate in diretta (versione estiva di La vita in diretta), nel pomeriggio di Rai1, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 16 marzo 2023) Risiko alla Rai: da “underdog” alla new entry Boccia a Agorà Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 5 Una carica di nuovi volti, con notevole sterzata a destra, per l’estate diRai. La maggioranza di governo che si sta per prendere la tv pubblica (in pole sempre Roberto Sergio come amministratore delegato e Giampaolo Rossi direttore generale) nel frattempo conquista sempre più spazi nei programmi e piazza le sue pedine a Saxa Rubra. Oggi sul tavolo del Cda planeranno i palinsesti estivi, con alcuni programmi ancora sprovvisti del nome del conduttore, così ai consiglieri toccherà firmare una sorta di cambiale in bianco. Motivo? Si stalitigando per chi deve condurre cosa. Ma qualche tassello già c’è. A Unomattina versione estiva arriveranno Tiberio Timperi e Serena Autieri. Estate in diretta (versione estiva di La vita in diretta), nel pomeriggio di Rai1, ...

