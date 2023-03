Chi è Sandra Nilsson, la giovane fidanzata di Roberto Cavalli? Qual è la differenza d’età tra i due? Social, biografia e curiosità (Di giovedì 16 marzo 2023) Sandra Nilsson è una modella che ha raggiunto la fama nel nostro Paese soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista Roberto Cavalli, ormai da parecchio tempo. I due – nonostante il gap anagrafico di cui parleremo in seguito – stanno assieme ormai da diversi anni (si parla di 15 anni!) e nel 2023 la Nilsson è diventata madre del sesto figlio dello stilista.Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della compagna di Roberto Cavalli:sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda è avvenuto quando aveva solamente 14 anni: grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese.Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo ha firmato a 16 anni, quando ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 16 marzo 2023)è una modella che ha raggiunto la fama nel nostro Paese soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista, ormai da parecchio tempo. I– nonostante il gap anagrafico di cui parleremo in seguito – stanno assieme ormai da diversi anni (si parla di 15 anni!) e nel 2023 laè diventata madre del sesto figlio dello stilista.Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della compagna di:sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda è avvenuto quando aveva solamente 14 anni: grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese.Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo ha firmato a 16 anni, quando ha ...

