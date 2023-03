Chi è Raf? Età, carriera, vero nome, moglie, figli, curiosità, Instagram (Di giovedì 16 marzo 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raf è tra i cantanti italiani più di successo, in grado di abbracciare un pubblico multi-generazionale. Andiamo a scoprire qualche informazione che lo riguarda da vicino: ecco chi è. La musica italiana ha moltissimi protagonisti che negli anni si sono saputi imporre nel settore discogRafico, tra questi c’è proprio Raf, artista che ha all’attivo la Leggi su youmovies (Di giovedì 16 marzo 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tra i cantanti italiani più di successo, in grado di abbracciare un pubblico multi-generazionale. Andiamo a scoprire qualche informazione che lo riguarda da vicino: ecco chi è. La musica italiana ha moltissimi protagonisti che negli anni si sono saputi imporre nel settore discogico, tra questi c’è proprio, artista che ha all’attivo la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... turied99 : @EmiIians Ed ha ragione quel giudicone di raf, si molla col pm per paura e si attacca al poliziotto di trincea. Int… - massimo_san : @Raffaele_Galar Raf, ci sono persone che se ne approfittano, da entrambe le parti. Questo grazie a norme scritte co… - Capdocj : @Raf_DiBi Ti dico come la vedo io,in questi 2 anni abbiamo fatto talmente lezzo che i giocatori d'attacco non sono… - VanDerSara_1 : @rafcapuozzo @FranAltomare Raf, grazie a te ho letto un po' di commenti. Molte critiche sono di chi segue e SA TUT… - MareMonreve : @Axeman_Raf Oh sì, ci sono tante tante cose impossibili per chi ha piena consapevolezza di sé e del mondo -