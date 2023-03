Chi è Carola Carpanelli, la scelta di Federico Nicotera in Uomini e Donne (Di giovedì 16 marzo 2023) Carola Carpanelli è la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, ma chi è? La giovane 22enne è risultata personaggio particolare, molto forte di carattere e a tratti criticata da parte del pubblico del programma di Maria De Filippi. La ragazza è nata il 24 luglio del 2001 a Varese e studia Scienze economiche e politiche europee all’Orientale, Università del Piemonte. Il percorso di studi di Carola sta per terminare, pare proprio che sia arrivata al grande traguardo della tesi finale. Nella trasmissione la Carpanelli è arrivata proprio in questa stagione per conoscere meglio Federico che subito l’ha notata, d’altronde è veramente una bella ragazza. I due si sono anche scontrati tanto che la giovane ha deciso, per un ... Leggi su cultweb (Di giovedì 16 marzo 2023)è ladi, ma chi è? La giovane 22enne è risultata personaggio particolare, molto forte di carattere e a tratti criticata da parte del pubblico del programma di Maria De Filippi. La ragazza è nata il 24 luglio del 2001 a Varese e studia Scienze economiche e politiche europee all’Orientale, Università del Piemonte. Il percorso di studi dista per terminare, pare proprio che sia arrivata al grande traguardo della tesi finale. Nella trasmissione laè arrivata proprio in questa stagione per conoscere meglioche subito l’ha notata, d’altronde è veramente una bella ragazza. I due si sono anche scontrati tanto che la giovane ha deciso, per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunflowerxlou_ : RT @fineelinexwalls: “mi dispiace perché tante volte sono stato freddo, non ho capito tanto i tuoi silenzi, mi dispiace averti fatto del ma… - wtbnancy : i concerti di luigi su canale 5 il sabato sera, “ua ma chi si o pat”, alex e luigi che si inseguono per casa come i… - pienaditutto : #uominiedonne Sto guardando la puntata e Cristina chi poteva preferire se non Carola hahahha - sabrina_caccia : RT @freekly_g: Con chi balli fede? Con Carola ?? solo questo. (ci ho messo tutt’oggi ditemi se vi piace????) #uominiedonne #nicotelli #caro… - giulianabianco4 : RT @imariannaa: Carola non poteva che non avere una coinquilina iconica come lei, non so chi sei ma già ti amo???? -