Chi è Angelo Donati | il marito di Milly Carlucci ospite a Oggi è un altro giorno

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la conduttrice ospite Oggi del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, per presentare la nuova edizione de Il cantante mascherato. I due sono sposati dal 1985, e hanno due figli: Angelica e Patrick. Nato a Roma nel 1948, si è laureato in ingegneria alla Sapienza, per poi specializzarsi negli States. Successivamente ritorna in patria e fonda la società Donati Spa, impresa edile che lo vede impegnato tra Inghilterra ed America. Nel 1985 Milly Carlucci ed Angelo Donati si sono sposati ed allargano la famiglia con Angela e Patrick nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991.

