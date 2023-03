Chelsea, primi contatti per Kouadio Kone: la concorrenza è francese (Di giovedì 16 marzo 2023) Kouadio Kone è tra i centrocampisti più appetiti in Bundesliga. Classe 2001, il franco-ivoriano è in forza al Borussia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023)è tra i centrocampisti più appetiti in Bundesliga. Classe 2001, il franco-ivoriano è in forza al Borussia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, primi contatti per Kouadio Kone: la concorrenza è francese: Kouadio Kone è tra i centrocampisti più appeti… - energates : @carmi_ne Ok sbagliato io. Riformulo: perché il Napoli dietro Bayern Benfica e Chelsea? Per me sono i primi che dob… - totofaz : @PalGiov Hazard al Chelsea, Chris da noi, Lautaro cazziato in modo visione ('fenomeno del cazzo') I primi che mi vengono in mente. - JulzOa : @NOCAAP02 Stagione 2020 (anno covid) erano in champions e si sono qualificati primi nel girone con Chelsea, Lille d… - M1_Magnum : @RB4E1 Troppo troppo forti sul pressing. Sono i primi al mondo al momento nella fase di pressing. Non li reggiamo q… -