Chelsea | il futuro del centrocampista è stato deciso!

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsvizzero Denis Zakaria sta facendo sognare i tifosi della Juventus: sembra essere sempre più vicino il suo ritorno in bianconero! In questo momento, infatti, il numero 8 è in forza al, la prestigiosa squadra inglese che in questa stagione lo ha fatto scendere in campo soltanto dieci volte in tutte le competizioni. Una vera e propria delusione per un giocatore di questo calibro, che ha tanto da dare e che il pubblico italiano conosce benissimo. Ma il destino sembra voler sorridere alla Vecchia Signora, perché l’accordo siglato la scorsa estate ha sancito che i blues avrebbero il diritto di acquistare a titolo definitivo Zakaria a fronte di un pagamento di 28 milioni di euro, ma al momento sembra che questo non succederà, con il conseguente ritorno di Zakaria a Torino a partire dalla prossima stagione! Un jolly in più per il ...