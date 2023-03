Che fine ha fatto Juan Ayuso? (Di giovedì 16 marzo 2023) Lo scorso anno è riuscito ad ottenere risultati straordinari al suo primo anno completo da professionista, vincendo la sua prima gara e, addirittura, salendo sul podio conclusivo della Vuelta a España al terzo posto e in crescendo di condizione. Quest’anno però Juan Ayuso non ha ancora esordito in stagione con L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tirreno-Adriatico, la classifica finale: Roglic è Poseidone Parigi-Nizza, la classifica finale: Pogacar è imbattibile Leggi su blogciclismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Lo scorso anno è riuscito ad ottenere risultati straordinari al suo primo anno completo da professionista, vincendo la sua prima gara e, addirittura, salendo sul podio conclusivo della Vuelta a España al terzo posto e in crescendo di condizione. Quest’anno perònon ha ancora esordito in stagione con L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tirreno-Adriatico, la classifica finale: Roglic è Poseidone Parigi-Nizza, la classifica finale: Pogacar è imbattibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Telecamerino di Piazza Pulita (?), senza nessun segno identificativo, mi stalkerizza per una quarantina di metri. A… - borghi_claudio : Anch'io lo spero, ma se alla fine questa assurdità (come altre sciocchezze) sarà mantenuta c'è solo da allargare le… - UffiziGalleries : Il #16marzo 1609 nasceva Agostino Mitelli, che, alla fine degli anni Trenta del '600, realizzò insieme ad Angelo Mi… - Joshjo1999 : RT @maurorizzi_mr: La Svezia, credo l’unico paese in Europa a non aver mai fatto lockdown, è anche il paese che ha registrato meno mortalit… - angela66762414 : RT @boni_castellane: Osservo con singolare stupore come La Verità, unica come sempre, stia pubblicando tutti i documenti che li smentiscono… -