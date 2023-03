Che figura l’Anpi | “Sfregio fascista” Ma è stato un africano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 marzo 2023) Se c’è un’entità cadaverica, questa è, rottame dell’antifascismo vigilante in servizio permanente effettivo.è la dimostrazione ostinata del genio di Leo Longanesi, secondo il quale in Italia non c’era niente di più perenne degli enti inutili e transitori. Il fascismo non c’è più, ma, che marcia a sovvenzioni pubbliche, cioè tasse, cioè gira che ti rigira roba nostra, l’ur fascismo lo sbandiera una volta al giorno anche affidandosi a quel divertente personaggio da reality comunista che è Berizzi: e così legittima la sua eternità nel vuoto. The pie in the sky, come dicono gl’inglesi (Dio li stramaledica!) per dire una roba irreale, una cazzata epocale, insomma ci siamo capiti. Per approfondire: Caro Porro, mio nonno era partigiano:la smetta col fascismo “C’è un”. ...