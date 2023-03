Che Dio ci aiuti anticipazioni: il grave errore di Azzurra sarà imperdonabile (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera 16 marzo andranno in onda gli ultimi episodi della settima stagione di Che Dio ci aiuti: Azzurra sarà la protagonista assoluta È giunta al termine un'altra stagione dell'amatissimo prodotto Rai. Che Dio ci aiuti è riuscito in tutti questi anni ha rappresentare una costante sul palinsesto nazionale in quanto tantissimi telespettatori si sono legati ai personaggi del convento e soprattutto alle vicende che si sono sviluppati in tutte queste stagioni. Non possiamo non dare un merito anche ad Elena Sofia Ricci che veste i panni di Suor Angela e ovviamente all'ex Miss Italia Francesca Chillemi che invece veste i panni di Azzurra. Abbiamo conosciuto questo personaggio nella prima stagione proprio come un'appassionata di moda, superficiale e viziata: adesso il personaggio della Chiellemi è una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera 16 marzo andranno in onda gli ultimi episodi della settima stagione di Che Dio cila protagonista assoluta È giunta al termine un'altra stagione dell'amatissimo prodotto Rai. Che Dio ciè riuscito in tutti questi anni ha rappresentare una costante sul palinsesto nazionale in quanto tantissimi telespettatori si sono legati ai personaggi del convento e soprattutto alle vicende che si sono sviluppati in tutte queste stagioni. Non possiamo non dare un merito anche ad Elena Sofia Ricci che veste i panni di Suor Angela e ovviamente all'ex Miss Italia Francesca Chillemi che invece veste i panni di. Abbiamo conosciuto questo personaggio nella prima stagione proprio come un'appassionata di moda, superficiale e viziata: adesso il personaggio della Chiellemi è una ...

