Che Dio ci aiuti 8 si farà? Le anticipazioni sull'ottava stagione (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sarà l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti? La popolare fiction di Rai 1 che registra da anni ottimi ascolti va in onda oggi, 16 marzo 2023, con l'ultima puntata della settima stagione. Per questo molti fan si chiedono se Che Dio ci aiuti 8 si farà. In quest'ultima puntata ci sarà un interessante crossover con la serie Un passo dal Cielo. Inoltre il personaggio Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi, indosserà per la prima volta l'abito da suora, in una sorta di definitivo passaggio di consegne con Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che per l'occasione tornerà nella serie. Insomma, possiamo già dirvi che Che Dio ci aiuti 8 si farà. D'altronde la serie registra sempre ottimi ascolti ed è amatissima dal pubblico, per cui non potrebbe essere altrimenti. L'ottava ...

