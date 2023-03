CHE DIO CI AIUTI 7: SU RAI1 GRAN FINALE E CROSSOVER CON UN PASSO DAL CIELO (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) GRAN FINALE su RAI1 per la settima stagione di “Che Dio ci AIUTI”, giovedì 16 marzo in prima serata su RAI1. Torna Suor Angela, interpretata per l’ultima volta da Elena Sofia Ricci, l’eterna novizia Azzurra potrebbe finalmente diventare suora e ci sarà anche il CROSSOVER con “Un PASSO dal CIELO” nella tradizione Lux Vide. Che Dio ci AIUTI 7, episodio 19 “Dire, fare, impicciare” Azzurra ha scoperto tutto ciò che Sara nasconde e ne parla con Suor Teresa per chiederle consiglio su come comportarsi: lei vorrebbe rivelare la verità, ma la madre superiora tenta di fermarla. Nonostante questo, però, la novizia non vuole sentire ragioni, ed è determinata a rivelare tutto. Suor Teresa è quindi costretta a chiamare il Vescovo, accusando Azzurra ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 marzo 2023)super la settima stagione di “Che Dio ci”, giovedì 16 marzo in prima serata su. Torna Suor Angela, interpretata per l’ultima volta da Elena Sofia Ricci, l’eterna novizia Azzurra potrebbe finalmente diventare suora e ci sarà anche ilcon “Undal” nella tradizione Lux Vide. Che Dio ci7, episodio 19 “Dire, fare, impicciare” Azzurra ha scoperto tutto ciò che Sara nasconde e ne parla con Suor Teresa per chiederle consiglio su come comportarsi: lei vorrebbe rivelare la verità, ma la madre superiora tenta di fermarla. Nonostante questo, però, la novizia non vuole sentire ragioni, ed è determinata a rivelare tutto. Suor Teresa è quindi costretta a chiamare il Vescovo, accusando Azzurra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Mio Dio, a che punto può portare la disperazione di chi viene lasciato solo o addirittura sbeffeggiato a fronte di… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Dio ci sceglie anche per servizi che a volte sembrano sovrastare le nostre capacità o non corrispo… - CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - AndreaMarte20 : Così che tu umano /umanità ti perda così tanto da non percepire più che( io) non è DIO - Bingo19731 : @mircoDmirco LA VERITÀ CHE SE ESISTE UN DIO NON LA PENSA SICURAMENTE COME TE. IL RESTO È SOLO MENZOGNA. -