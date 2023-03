Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio della nona puntata, intitolato Dire Fare Impicciare, Azzurra decide di confidare a Suor Teresa il segreto che affonda le sue radici nel passato di Sara. La religiosa, dopo avere appreso la verità, consiglia vivamente ad Azzurra di tenere la bocca chiusa. Leonardi, però, insiste sulla necessità di giocare a carte scoperte e di rivelare tutto, così Suor Teresa ricorre alle maniera forti. Parla con il Vescovo e accusa Azzurra di ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodionona, intitolato Dire Fare Impicciare, Azzurra decide di confidare a Suor Teresa il segreto che affonda le sue radici nel passato di Sara. La religiosa, dopo avere appreso la verità, consiglia vivamente ad Azzurra di tenere la bocca chiusa. Leonardi, però, insiste sulla necessità di giocare a carte scoperte e di rivelare tutto, così Suor Teresa ricorre alle maniera forti. Parla con il Vescovo e accusa Azzurra di ...

