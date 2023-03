Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo tanti dubbi, finalmente Azzurra ha deciso: prende i voti e diventa suora. È un finale di stagione scoppiettante quello di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che chiude con una serie di colpi di scena inaspettati. Uno dei quali riguarda il piccolo Elia e s'intreccia con il ritorno, anche se a distanza, di Suor Angela che ancora una volta dà i consigli più giusti ad Azzurra. E non mancherà anche un crossover inaspettato con Un passo dal cielo, la cui settima serie inizierà a fine mese. Ecco cos'accadrà nel decimo e ultimi episodio, in onda giovedì 16 marzo. Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni dell'ultima puntata Azzurra (Francesca Chillemi) deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara (Federica ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo tanti dubbi, finalmente Azzurra ha deciso: prende i voti e diventa suora. È un finale di stagione scoppiettante quello di Che Dio ci7, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che chiude con una serie di colpi di scena inaspettati. Uno dei quali riguarda il piccolo Elia e s'intreccia con il ritorno, anche se a distanza, di Suor Angela che ancora una volta dà i consigli più giusti ad Azzurra. E non mancherà anche un crossover inaspettato con Un passo dal cielo, la cui settima serie inizierà a fine mese. Ecco cos'accadrà nel decimo e ultimi episodio, in onda giovedì 16 marzo. Che Dio ci7, leAzzurra (Francesca Chillemi) deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara (Federica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Mio Dio, a che punto può portare la disperazione di chi viene lasciato solo o addirittura sbeffeggiato a fronte di… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Dio ci sceglie anche per servizi che a volte sembrano sovrastare le nostre capacità o non corrispo… - CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Conte ha governato con salvini, poi col pd. calenda invece si è fatto eleggere col pd, è uscito dal pd per poi tormenta… - dellerba71 : @Pontifex_it Parole che infiammano il cuore,ma senza la GRAZIA di Dio e dello SPIRITO SANTO:nessuno cerca lo sguard… -