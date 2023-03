Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sull’ultima puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Che Dio Ci aiuti 7: anticipazioni puntata finale. Azzurra diventerà finalmente una suora? Leggi l’articolo per saperne di più. La puntata finale di Che Dio Ci aiuti 7 è finalmente arrivata e le attese sono alle stelle. La serie, tra le più seguite della Rai, sta per svelare il destino di Azzurra, interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi. Nella puntata conclusiva, la giovane diventerà finalmente una suora, ma sarà vero? Scopriamolo insieme. La trama dell’ultima puntata di Che Dio Ci aiuti 7 vede Azzurra prendere i voti, anche se solo per finta. Come ha spiegato Francesca Chillemi, l’attrice che interpreta il personaggio, questa scelta è legata anche alle esigenze di trama e potrebbe aprire le porte a una possibile ottava stagione della ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Che Dio Ci7:finale. Azzurra diventerà finalmente una suora? Leggi l’articolo per saperne di più. Lafinale di Che Dio Ci7 è finalmente arrivata e le attese sono alle stelle. La serie, tra le più seguite della Rai, sta per svelare il destino di Azzurra, interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi. Nellaconclusiva, la giovane diventerà finalmente una suora, ma sarà vero? Scopriamolo insieme. La trama dell’ultimadi Che Dio Ci7 vede Azzurra prendere i voti, anche se solo per finta. Come ha spiegato Francesca Chillemi, l’attrice che interpreta il personaggio, questa scelta è legata anche alle esigenze di trama e potrebbe aprire le porte a una possibile ottava stagione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Inchiesta Biden Laptop Story, Mrs Mace: “Ringraziamo Dio che Elon Musk ci abbia permesso di rivelare al Mondo cosa… - tommaso_zorzi : @SimoPillon Mi scusi ex Senatore ma, ad esempio, se il “buon Dio” la fa ammalare (e mi auguro che così non sia mai)… - Poesiaitalia : “Sono un pittore. Non riesco a far nient’altro. Dio mi ha dato questo dono. Forse Dio ha scelto il periodo sbagliat… - Cruze712 : RT @AStramezzi: Inchiesta Biden Laptop Story, Mrs Mace: “Ringraziamo Dio che Elon Musk ci abbia permesso di rivelare al Mondo cosa faceva T… - JosdosSantosOl9 : RT @Gionath10857107: @LidiaCa89396096 @___michea___ @fabiola @ALEX82924784 @GioeleAnni #TheRainOfElijah E da tutto ciò che ci allontana da… -