Che cos’è e come funziona il Mes, il discusso Meccanismo europeo di stabilità (Di giovedì 16 marzo 2023) Che cos’è il Mes e cosa prevede la tanto discussa riforma del Meccanismo europeo di stabilità? In Italia la ratifica e l’adozione della riforma del cosiddetto “Fondo salva-Stati” sono dibattute ormai da tempo. Solo ieri, durante il Question time alla Camera, il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha nuovamente incalzato la premier Meloni sul ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Cheil Mes e cosa prevede la tanto discussa riforma deldi? In Italia la ratifica e l’adozione della riforma del cosiddetto “Fondo salva-Stati” sono dibattute ormai da tempo. Solo ieri, durante il Question time alla Camera, il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha nuovamente incalzato la premier Meloni sul ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... civcatt : Nella prima storica intervista @civcatt #PapaFrancesco si definisce subito un peccatore che ha sperimentato la… - marattin : Nella scorsa legislatura volevamo ridurre le aliquote ma tagliare le tax expenditures. Fratelli d’Italia e Lega dic… - raffaellapaita : L'Università di Genova darà la laurea honoris causa a #IvanoFossati. Per me è il più grande, i suoi testi scavano,… - LudmilaYazmin18 : RT @Marialuce99: poi arrivi tu mentre combatto con la depressione dissi: “non so amare” dissi: “fai attenzione!” tu parlavi per nasconde… - EPerculador : @Rinaldi_euro È evidente che non sapete cos’è e a cosa serve, trogloditi siete e trogloditi volete continuare a essere… -