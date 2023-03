Champions, Spalletti durissimo contro Guardiola: “Non ci sto ai suoi giochini” (Di giovedì 16 marzo 2023) Pep Guardiola elogia il Napoli come “la squadra più forte d’Europa“, ma Luciano Spalletti non ci casca. Dopo aver passato il turno di Champions League, il tecnico del Manchester City ha espresso la sua opinione sulla qualità degli azzurri. Non è la prima volta che l’ex allenatore del Barcellona parla bene di una squadra italiana, dimostrando la sua stima per il nostro calcio. Infatti, dopo il doppio confronto con l’Atalanta nel 2019, lo stesso Guardiola disse: “Affrontarli è come andare dal dentista, si soffre sempre”. Adesso però le parole del tecnico del City suonano più come un tentativo di mettere pressione sul Napoli. O almeno questa è stata la lettura di Spalletti: “Vuole mettere pressione, lo fanno tutti, e non mi rende orgoglioso. Come può metterci davanti al Manchester City che spende 900 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Pepelogia il Napoli come “la squadra più forte d’Europa“, ma Lucianonon ci casca. Dopo aver passato il turno diLeague, il tecnico del Manchester City ha espresso la sua opinione sulla qualità degli azzurri. Non è la prima volta che l’ex allenatore del Barcellona parla bene di una squadra italiana, dimostrando la sua stima per il nostro calcio. Infatti, dopo il doppio confronto con l’Atalanta nel 2019, lo stessodisse: “Affrontarli è come andare dal dentista, si soffre sempre”. Adesso però le parole del tecnico del City suonano più come un tentativo di mettere pressione sul Napoli. O almeno questa è stata la lettura di: “Vuole mettere pressione, lo fanno tutti, e non mi rende orgoglioso. Come può metterci davanti al Manchester City che spende 900 ...

