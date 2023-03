Champions, Perugia in semifinale col brivido. Civitanova al golden set (Di giovedì 16 marzo 2023) Grande notte di Champions per tre squadre italiane. Comincia Perugia, conquistando la semifinale dopo aver tremato. Perugia - Berlino 3 - 2 (24 - 26, 25 - 21, 22 - 25, 25 - 17, 15 - 13) — La festa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Grande notte diper tre squadre italiane. Comincia, conquistando ladopo aver tremato.- Berlino 3 - 2 (24 - 26, 25 - 21, 22 - 25, 25 - 17, 15 - 13) — La festa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Perugia suda freddo nel match di ritorno dei quarti di finale contro Berlino ma ce la fa: giocherà in semifinale ???? #Eur… - Eurosport_IT : Perugia suda freddo nel match di ritorno dei quarti di finale contro Berlino ma ce la fa: giocherà in semifinale ????… - CorriereUmbria : ++++++++++Sir Monini in semifinale di Champions: ma quanta fatica con Berlino #sirmonini #perugia #champions… - OA_Sport : Volley, Perugia vede l’inferno contro Berlino e poi risorge: Block Devils in semifinale di Champions League - - ElioClero : #Volley #Champions #Sir #Perugia - #Berlino 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 14-13). Soffre ma pareggia sul 2-2 e… -