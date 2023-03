Champions, Napoli-Eintracht 3-0: azzurri ai quarti per la prima volta (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte per 3-0 nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, dopo la vittoria in trasferta per 2-0 all’andata, completa la missione qualificandosi in scioltezza ai quarti di finale. Gli azzurri arrivano tra le ‘last eight’ del torneo per la prima volta nella propria storia. Con Inter e Milan già promosse, sono ben 3 le squadre italiane che passano il turno – non accadeva dalla stagione 2005-2006 – e restano in corsa con Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Benfica. Nel sorteggio in programma venerdì 17 marzo alle 12 verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale, con la possibilità di derby tra italiane e inglesi, e il tabellone per definire le eventuali ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilbatte l’Francoforte per 3-0 nel match di ritorno degli ottavi di finale diLeague e, dopo la vittoria in trasferta per 2-0 all’andata, completa la missione qualificandosi in scioltezza aidi finale. Gliarrivano tra le ‘last eight’ del torneo per lanella propria storia. Con Inter e Milan già promosse, sono ben 3 le squadre italiane che passano il turno – non accadeva dalla stagione 2005-2006 – e restano in corsa con Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Benfica. Nel sorteggio in programma venerdì 17 marzo alle 12 verranno decisi gli accoppiamenti deidi finale, con la possibilità di derby tra italiane e inglesi, e il tabellone per definire le eventuali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - ElleMary99 : @EroFun4 1) La partita di Champions fra il Napoli e Eintracht 2) imbecillità - jonnyps41 : RT @FBiasin: Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ???? #Real U… -