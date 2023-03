Champions League, tre italiane ai quarti: curioso dato sull’Inter (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo 17 lunghi anni sono tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale della Champions League. Con un curioso dato che lega le altre due proprio all’Inter. TECNICI NERAZZURRI – È sicuramente un motivo di grande orgoglio per tutto il calcio italiano avere tre squadre come Inter, Napoli e Milan ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che non veniva raggiunto da ben 17 anni (vedi articolo), quando nell’edizione 2005-2006 l’Italia aveva portato ai quarti di finale della competizione le due milanesi e la Juventus (quest’anno fuori ai gironi per mano di Benfica e PSG). Riguardo alla stagione in corso, va sottolineato anche un curioso dato che lega Napoli e Milan ai ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo 17 lunghi anni sono tre le squadrequalificate aidi finale della. Con unche lega le altre due proprio all’Inter. TECNICI NERAZZURRI – È sicuramente un motivo di grande orgoglio per tutto il calcio italiano avere tre squadre come Inter, Napoli e Milan aidi finale di. Un traguardo che non veniva raggiunto da ben 17 anni (vedi articolo), quando nell’edizione 2005-2006 l’Italia aveva portato aidi finale della competizione le due milanesi e la Juventus (quest’anno fuori ai gironi per mano di Benfica e PSG). Riguardo alla stagione in corso, va sottolineato anche unche lega Napoli e Milan ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - Gianmar73041079 : RT @Darmumas: Inter - Chelsea 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno si è verificato un erro… - InterHubOff : ????? André Onana è il portiere con la media voti più alta dell'attuale Champions League. Fonte: @SofascoreINT -