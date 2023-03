Champions League: quello che nemmeno Maradona ha ottenuto. Il Napoli può vincere la Champions League? (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-15 08:27:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Maradona sta rivivendo imprese in questa stagione che ha raggiunto solo con Diego. Il Napoli è la squadra migliore nei cinque maggiori campionati in punti (68), vittorie (22)… Ottieni 18 punti! all’Inter (secondo). Un enorme vantaggio a 12 giornate dalla fine della Serie A con cui hanno praticamente pareggiato il terzo scudetto della sua storia, il primo da tre decenni, quando dominarono il ‘calcio’ con il talento argentino alzando due scudetti (1987 e 1990). Nel frattempo, hanno anche vinto la Coppa UEFA -ex Europa League- nel 1989. Tuttavia, la Coppa dei Campioni era un territorio ostile per i ‘partenopei’ con Maradona… e senza di lui. Ci sono momenti nella vita in cui si ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-15 08:27:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:sta rivivendo imprese in questa stagione che ha raggiunto solo con Diego. Ilè la squadra migliore nei cinque maggiori campionati in punti (68), vittorie (22)… Ottieni 18 punti! all’Inter (secondo). Un enorme vantaggio a 12 giornate dalla fine della Serie A con cui hanno praticamente pareggiato il terzo scudetto della sua storia, il primo da tre decenni, quando dominarono il ‘calcio’ con il talento argentino alzando due scudetti (1987 e 1990). Nel frattempo, hanno anche vinto la Coppa UEFA -ex Europa- nel 1989. Tuttavia, la Coppa dei Campioni era un territorio ostile per i ‘partenopei’ con… e senza di lui. Ci sono momenti nella vita in cui si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - Nana_Kofi16 : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… - BartAprile : RT @GianmarcoDaria: ??? CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE - Quarti di finale • Andata: 11-12 aprile • Ritorno: 18-19 aprile - Semifinale • Andat… -