Champions League, Luciano Spalletti: “Fatta la storia! Non ho preferenze al sorteggio, sulle parole di Guardiola…” (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano Spalletti festeggia assieme al suo Napoli. La squadra partenopea, infatti, ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Champions League e il tecnico di Certaldo è uno degli artefici di questo grande traguardo. 2-0 in Germania, 3-0 al “Maradona”. Pratica Eintracht Francoforte archiviata con facilità e ora i partenopei possono concentrarsi sul prossimo turno. In prima battuta, l’allenatore azzurro ha puntato la propria attenzione sul fatto che questa sera la sua squadra abbia scritto la storia del club: “Un grande risultato per noi e per i tifosi – sottolinea ai microfoni di Amazon Prime – Penso che in questo incontro sia stato fondamentale l’atteggiamento che abbiamo messo in campo, anche perchè nelle prime fasi non siamo stati qualitativi come il nostro solito. Abbiamo eseguito bene ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023)festeggia assieme al suo Napoli. La squadra partenopea, infatti, ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale die il tecnico di Certaldo è uno degli artefici di questo grande traguardo. 2-0 in Germania, 3-0 al “Maradona”. Pratica Eintracht Francoforte archiviata con facilità e ora i partenopei possono concentrarsi sul prossimo turno. In prima battuta, l’allenatore azzurro ha puntato la propria attenzione sul fatto che questa sera la sua squadra abbia scritto la storia del club: “Un grande risultato per noi e per i tifosi – sottolinea ai microfoni di Amazon Prime – Penso che in questo incontro sia stato fondamentale l’atteggiamento che abbiamo messo in campo, anche perchè nelle prime fasi non siamo stati qualitativi come il nostro solito. Abbiamo eseguito bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - AlePassanti : Champions League, Luciano #Spalletti: “Fatta la storia! Non ho preferenze al sorteggio, sulle parole di #Guardiola…… - ocsecnarf6291 : RT @elpatron0_: quest’anno casualmente è diventato un gran risultato fare i quarti di champions league, anni fa invece casualmente non veni… -