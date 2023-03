Champions League: l’Europa trema: il Napoli di Spalletti fa paura (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League, gli azzurri con il Benfica sono la sorpresa del torneo continentale. È un Napoli stratosferico quello visto in Europa fino ad ora. Un percorso fantastico fatto di 7 partite e 1 sconfitta, quella ininfluente contro il Liverpool maturata solo nel finale ad Anfield, quando oramai il primo posto era già blindato. Poi gli azzurri hanno sempre vinto. Com’è accaduto anche nel doppio confronto tra Napoli ed Eintracht Francoforte, tanto che anche la Bild ha issato bandiera bianca, ammettendo la superiorità del club italiano, guidato da Luciano Spalletti. Champions League: il Napoli Gli azzurri sembrano una macchina perfetta, con pochi, pochissimi difetti. Pep Guardiola ha esaltato la squadra ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsi qualifica ai quarti di, gli azzurri con il Benfica sono la sorpresa del torneo continentale. È unstratosferico quello visto in Europa fino ad ora. Un percorso fantastico fatto di 7 partite e 1 sconfitta, quella ininfluente contro il Liverpool maturata solo nel finale ad Anfield, quando oramai il primo posto era già blindato. Poi gli azzurri hanno sempre vinto. Com’è accaduto anche nel doppio confronto traed Eintracht Francoforte, tanto che anche la Bild ha issato bandiera bianca, ammettendo la superiorità del club italiano, guidato da Luciano: ilGli azzurri sembrano una macchina perfetta, con pochi, pochissimi difetti. Pep Guardiola ha esaltato la squadra ...

