Champions League, il traguardo dell'Inter un orgoglio italiano – SM (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Inter raggiunge un grande traguardo in Champions League e con essa anche Milan e Napoli. Tre squadre italiane ai quarti di finale sono fonte di orgoglio per la Nazione. Di seguito il servizio di Sportmediaset. orgoglio italiano – La conquista dei quarti di finale di Champions League riporta entusiasmo in casa Inter ma non solo. Il clima di gioia si estende all'Italia intera, visto che tre squadre italiane, a questo punto della competizione, non si vedevano da ben 17 anni. Come racconta Mino Taveri, nel servizio per Sportmediaset, sapere Inter, Milan e Napoli ai quarti di Champions League è una soddisfazione, soprattutto dopo la triste assenza della bandiera italiana al Mondiale in Qatar. Come lo è, anche, la quota ...

