Champions League: I violenti fuori dal calcio secondo Spalletti, polemiche sul costo delle squadre di Guardiola (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli di Spalletti ha fatto il botto contro l’Eintracht Francoforte in Europa League. Ma non si tratta solo di una semplice vittoria: la qualificazione ai quarti di finale è un risultato che ha un valore inestimabile per la squadra azzurra. Come ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, “se nella storia del Napoli non ci siamo mai riusciti allora non è semplice. Il fatto che nessuno ci sia riuscito, e di grandi calciatori ne sono passati, vuol dire che ha un valore non da poco”. E non sono solo le parole di Spalletti a mostrarlo: con la presenza di tre squadre italiane ai quarti, risulta chiaro che il calcio italiano sta tornando al suo antico splendore. “Se si andasse di più a scavare nelle storie belle del nostro calcio ce ne sono tante da raccontare nella maniera ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli diha fatto il botto contro l’Eintracht Francoforte in Europa. Ma non si tratta solo di una semplice vittoria: la qualificazione ai quarti di finale è un risultato che ha un valore inestimabile per la squadra azzurra. Come ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, “se nella storia del Napoli non ci siamo mai riusciti allora non è semplice. Il fatto che nessuno ci sia riuscito, e di grandi calciatori ne sono passati, vuol dire che ha un valore non da poco”. E non sono solo le parole dia mostrarlo: con la presenza di treitaliane ai quarti, risulta chiaro che ilitaliano sta tornando al suo antico splendore. “Se si andasse di più a scavare nelle storie belle del nostroce ne sono tante da raccontare nella maniera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - man29ny : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… - azzurriisme : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… -