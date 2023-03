Champions League, domani il sorteggio dei quarti di finale: le squadre… oltre l’Inter (Di giovedì 16 marzo 2023) Ecco le squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League La Champions League 2022/2023 è pronta ad entrare nella fase più calda della competizione con i match dei quarti di finale. Tra le squadra qualificate spicca sicuramente la presenza dell’Inter che insieme a Milan e Napoli fanno dell’Italia il Paese più rappresentato nell’urna di Nyon. Due rappresentanti per l’Inghilterra con Chelsea e Manchester City, una a testa per Spagna, Germania e Portogollo rappresentate rispettivamente da: Real Madrid, Bayern Monanco e Benfica. Champions League girone sorteggiooltre ai quarti di finale, nella giornata di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Ecco le squadre qualificate aididellaLa2022/2023 è pronta ad entrare nella fase più calda della competizione con i match deidi. Tra le squadra qualificate spicca sicuramente la presenza delche insieme a Milan e Napoli fanno dell’Italia il Paese più rappresentato nell’urna di Nyon. Due rappresentanti per l’Inghilterra con Chelsea e Manchester City, una a testa per Spagna, Germania e Portogollo rappresentate rispettivamente da: Real Madrid, Bayern Monanco e Benfica.gironeaidi, nella giornata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - martii_eva : RT @elpatron0_: quest’anno casualmente è diventato un gran risultato fare i quarti di champions league, anni fa invece casualmente non veni… - PianetaMilan : .@acmilan, #Scaroni a @Gazzetta_it: '#Derby in @ChampionsLeague? Un evento mediatico globale' - #UCL… -