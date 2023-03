Champions. Italia da record. Il Napoli candidato alla vittoria finale (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Italia trionfa in Champions League. Il super Napoli di Spalletti si aggiunge all’Inter ed al Milan tra le otto regine d’Europa. Un risultato formidabile per la “mediocre” Serie A che conquista il primato di presenze rispetto ad altre leghe ben più forti e potenti come la Premier e la Bundes. L’impresa storica è quella del Napoli di Spalletti che raggiunge per la prima volta i quarti di finale della Champions (leggi di più). Sarà adesso il sorteggio a stabilire la programmazione dei prossimi turni Champions. Nei quarti di finale non ci sono i vincoli degli ottavi. Tutte le otto squadre ancora in lizza per la conquista della Champions possono scontrarsi tra di loro a prescindere dalla nazionalità e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) L’trionfa inLeague. Il superdi Spalletti si aggiunge all’Inter ed al Milan tra le otto regine d’Europa. Un risultato formidabile per la “mediocre” Serie A che conquista il primato di presenze rispetto ad altre leghe ben più forti e potenti come la Premier e la Bundes. L’impresa storica è quella deldi Spalletti che raggiunge per la prima volta i quarti didella(leggi di più). Sarà adesso il sorteggio a stabilire la programmazione dei prossimi turni. Nei quarti dinon ci sono i vincoli degli ottavi. Tutte le otto squadre ancora in lizza per la conquista dellapossono scontrarsi tra di loro a prescindere dnazionalità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - GoalItalia : #Milan ? #Inter ? #Napoli ? Tutti insieme, ai quarti di Champions League ?? L'Italia è la nazione con più squadr… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - emmarroquin19 : RT @tuttosport: ?? L'Europa chiama, l'Italia risponde Tre squadre italiane (#Napoli, #Inter e #Milan) e quattro allenatori italiani (#Spall… - MMoretti24 : RT @gippu1: #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava dal 2006. E pe… -