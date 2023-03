Champions | 3 - 0 all' Eintracht | il Napoli ai quarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Betty Bavagnoli: “Dopo sole cinque stagioni giocheremo all’Olimpico i quarti di finale di Women’s Champions Leagu… - FerdinandoC : L'aria da guerra civile a Napoli per 600 tifosi in trasferta in un quarto di Champions è un altro grande successo d… - fanpage : Dopo il pareggio con il Porto che ha regalato all'Inter il passaggio ai quarti, Simone Inzaghi ha parlato di 'ottim… - LaStampa : Storica prima volta del Napoli ai quarti di Champions, tris all’Eintracht Francoforte - sportli26181512 : Il Napoli si diverte, Osimhen di più: comodo tris all'Eintracht, Spalletti ai quarti: Il Napoli si diverte, Osimhen… -

Il Napoli si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale diLeague, battendo 3 - 0 l'Eintracht Francoforte al 'Maradona' dopo essersi imposto 2 - 0 nella gara dì andata in Germania. Un gol di testa nel finale del primo tempo di Osimhen ha aperto le ...NAPOLI. Dopo il 2 - 0 in trasferta'andata, il Napoli batte l'Eintracht anche al ritorno degli ottavi diLeague, al Maradona, per 3 - 0 con la doppietta di Osimhen (47' pt e 53') e il rigore che Zielinski si procura e ...Grande notte diper tre squadre italiane. Comincia Perugia, conquistando la semifinale dopo aver tremato. ...del secondo set (sufficiente per passare il turno dopo il successo per 1 - 3'...

Champions: Haaland in cima all'Europa, tutti pazzi per lui Agenzia ANSA

ISTANBUL (TUR), 15 MARZO 2023 – Serata amara per la Vero Volley Milano in Turchia, dove nell'andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League 2023 a fare ... Tra meno di una settimana, ...Il ritorno al Bernabeu dopo la cinquina rifilata in Inghilterra è per il Real Madrid poco più di una formalità, anche per gli alti e bassi che il Liverpool ha incontrato in stagione, al punto da ...