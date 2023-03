Challenger Phoenix, forfait di Ivashka: per Berrettini sarà derby con Bellucci (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilya Ivashka si è ritirato dal torneo ATP Challenger 175 di Phoenix, dove avrebbe sfidato all’esordio Matteo Berrettini. L’azzurro, che ha scelto il torneo del circuito minore dopo l’eliminazione prematura al Masters 1000 di Indian Wells, affronterà quindi il connazionale Mattia Bellucci, ripescato come Lucky Loser. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilyasi è ritirato dal torneo ATP175 di, dove avrebbe sfidato all’esordio Matteo. L’azzurro, che ha scelto il torneo del circuito minore dopo l’eliminazione prematura al Masters 1000 di Indian Wells, affronterà quindi il connazionale Mattia, ripescato come Lucky Loser. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @sportface2016: #Tennis - Challenger Phoenix, forfait di Ivashka: per #Berrettini sarà derby con Bellucci - sportface2016 : #Tennis - Challenger Phoenix, forfait di Ivashka: per #Berrettini sarà derby con Bellucci - DarioPuppo : Alla faccia del challenger mascherato da 250! #Phoenix #Berrettini - FilippoPompilii : RT @quindicizero: BREAKING NEWS! ?? Non sarà Ilya Ivashka a sfidare, tra pochissimo, Matteo Berrettini al primo turno del Challenger 175 di… - anxstennisboy : RT @quindicizero: BREAKING NEWS! ?? Non sarà Ilya Ivashka a sfidare, tra pochissimo, Matteo Berrettini al primo turno del Challenger 175 di… -

LIVE Berrettini-Ivashka, Challenger Phoenix in DIRETTA: l’azzurro si rimette in gioco con umiltà OA Sport Perché Matteo Berrettini non ha giocato al Challenger di Phoenix La necessità di giocare. Matteo Berrettini è in piena crisi in questo 2023 e il rimedio è quello di giocare più partite per trovare feeling agonistico sia dal punto di vista fisico… Leggi ... Super Challenger Phoenix, rinviato a stasera Berrettini-Ivashka (live SuperTenniX) La pioggia cancella buona parte del programma degli incontri del SuperChallenger di Phoenix (220 mila dollari di montepremi) previsti nella ... La necessità di giocare. Matteo Berrettini è in piena crisi in questo 2023 e il rimedio è quello di giocare più partite per trovare feeling agonistico sia dal punto di vista fisico… Leggi ...La pioggia cancella buona parte del programma degli incontri del SuperChallenger di Phoenix (220 mila dollari di montepremi) previsti nella ...