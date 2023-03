Cgil | il guastafeste Calenda “gela” Schlein e Conte | «Con questi non governerò mai»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 marzo 2023) La foto di gruppo sul palco della, alla sua seconda giornata di congresso, ci consegna l’immagine di un’opposizione tanto vogliosa di predicare unità quanto restia a praticarla. Maurizio Landini li ha messi tutti intorno al tavolo con l’obiettivo di favorirne l’amalgama, ma è il primo a rendersi conto che il tempo non è maturo. Basta seguire l’andamento del confronto: Ellyrilancia l’idea del salario minimo e Giuseppesfoggia l’aria di chi ne rivendica la paternità. In mezzo Nicola Fratoianni, frastornato come un bambino indeciso se parteggiare per mamma o per papà. Ma il ruolo delse lo intesta soprattutto Carlo, pur favorevole alla misura. Opposizione divisa «Non potrei governare con le persone che sono qui oggi perché, innanzitutto non condivido la linea di ...