Cessione ManUTD, il gruppo del Qatar oggi all’Old Trafford (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono giorni importanti per il futuro del Manchester United, che oltre a giocarsi il passaggio del turno in Europa League sta per capire quale sarà il suo nuovo proprietario dopo la famiglia Glazer. Tra oggi e domani infatti sono previsti colloqui con i gruppi maggiormente interessati ai Red Devils, quelli legati allo sceicco Al Thani L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono giorni importanti per il futuro del Manchester United, che oltre a giocarsi il passaggio del turno in Europa League sta per capire quale sarà il suo nuovo proprietario dopo la famiglia Glazer. Trae domani infatti sono previsti colloqui con i gruppi maggiormente interessati ai Red Devils, quelli legati allo sceicco Al Thani L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

