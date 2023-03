Cessione Manchester United, il gruppo Qatar all’Old Trafford (Di giovedì 16 marzo 2023) La Cessione del Manchester United sembra aver subito un ulteriore accelerata. Il club inglese, infatti, è stato messo in vendita dalla famiglia Glazer, ottenendo subito grande interesse da parte di vari gruppi. Tra tutti, però, sono spiccati Jim Ratclife, ossia il proprietario di Ineos, e il gruppo Qatar. Proprio quest’ultimo sembra essere avvantaggiato per l’acquisizione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ladelsembra aver subito un ulteriore accelerata. Il club inglese, infatti, è stato messo in vendita dalla famiglia Glazer, ottenendo subito grande interesse da parte di vari gruppi. Tra tutti, però, sono spiccati Jim Ratclife, ossia il proprietario di Ineos, e il. Proprio quest’ultimo sembra essere avvantaggiato per l’acquisizione ... TAG24.

Cessione ManUTD, il gruppo del Qatar oggi all'Old Trafford: Sono giorni importanti per il futu…