Cessione credito e sconto in fattura Cosa chiedono gli imprenditori

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nessuno tocchi ecobonus e bonus casa. Il decreto del 16 febbraio scorso in cui sostanzialmente viene bloccata ladele delloindel superbonus e degli altri bonus edilizi è stato una doccia fredda per il comparto delle costruzioni. Ed ecco che 13 associazioni del settore (tra cui Anima, Assotermica, Assotende, Anfit, Unicmi, Federlegnoarredo e Assoclima) hanno chiesto, ieri in una conferenza stampa alla Camera, un dietrofront all’esecutivo. “La nostra – spiegano Stefano Casandrini (Assotermica), Roberto Saccone (Assoclima), Marco Rossi (Anfit), Pietro Gimelli (Unicmi) e Gabriele Meroni (Federlegnoarredo) – è una preoccupazione che riguarda tutti i settori che rappresentiamo, così come i cittadini che rischiano di vedere interrotti i lavori di ristrutturazione e di efficientamento ...

Risolvere la questione dei crediti incagliati con gli F24 delle banche, permettere la cessione entro il 31 marzo anche a chi non ha ancora un accordo definitivo, per gli interventi edilizia libera, consentire la cessione anche per chi ha solo comprato i materiali ma non ha ancora avviato i lavori. Per questi l'avvio dei lavori - che come noto è condizione essenziale per l'accesso alla cessione del credito, o allo sconto - potrà essere attestata in alternativa da un bonifico parlante. Ad oggi, invece, queste persone possono ricevere lo sconto solo fino alla fine del 2023, ma molti cantieri risultano bloccati per il caos fiscale delle banche in merito alla cessione del credito.

Sulla riapertura della possibilità di acquisto dei crediti del Superbonus da parte di Cdp e Poste "non dipende da me, bisogna chiedere a loro". Nel caso di cessione di credito di imposta derivante da detrazioni fiscali per interventi ecobonus 110% tra privati, in cui il cessionario acquista il credito a un valore inferiore rispetto al valore nominale.