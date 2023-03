Cesare Battisti, la denuncia dal carcere: “Aggredito dagli agenti, accanita persecuzione nei miei confronti” (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva direttamente dal carcere di Parma, dove è detenuto dallo scorso settembre, il reclamo dell’ex militante dei Proletari armati comunisti Cesare Battisti. L’uomo, oggi 67enne, ha accusato gli agenti del penitenziario di averlo Aggredito fisicamente e verbalmente, mettendo in atto contro di lui un’accanita persecuzione, sfociata nel danneggiamento di alcuni suoi oggetti di uso personale, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva direttamente daldi Parma, dove è detenuto dallo scorso settembre, il reclamo dell’ex militante dei Proletari armati comunisti. L’uomo, oggi 67enne, ha accusato glidel penitenziario di averlofisicamente e verbalmente, mettendo in atto contro di lui un’, sfociata nel danneggiamento di alcuni suoi oggetti di uso personale, ... TAG24.

