Cesare Battisti imita Cospito e denuncia una "persecuzione". La sinistra abboccherà? (Di giovedì 16 marzo 2023) La strada l'ha traccia Alfredo Cospito: lamentarsi del carcere, magari iniziare uno sciopero della fame, scatenare i vandalismi degli anarchici ed aspettare che la sinistra "amica" si commuova e inizi una battaglia politica, magari accusando il governo di fascismo. Stavolta tocca a un altro criminale, Cesare Battisti, denunciare presunti maltrattamenti carcerati per chiedere un regime migliore, anche se lui non è al 41-bis come Cospito. Cesare Battisti e le proteste sul carcere, come Cospito… Battisti, ergastolano per anni latitanti all'estero con la complicità della sinistra, si è rivolto al tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia con un reclamo in cui lamenta "un'aggressione fisica e ...

