Certificazione unica Inps 2023: come visualizzarla e scaricarla da oggi 16 marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) A partire dal 16 marzo 2023 l'Inps rende disponibile la Certificazione unica Inps 2023 (o CU Inps) relativa ai redditi percepiti nel 2022, per chi percepisce assegni dall'Inps. come sempre, anche quest'anno si potrà consultare il documento online accedendo con le credenziali, e poi scaricarlo sul proprio pc, smartphone o tablet e stamparlo. Chiunque percepisca pensioni, sussidi e prestazioni assistenziali da parte dell'Ente riceverà la Certificazione delle somme percepite. Questo documento dovrà poi essere utilizzato per procedere alla Dichiarazione dei redditi 2023.

