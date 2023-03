Cerciello Rega, la Cassazione annulla le condanne. Appello bis per Elder e Hjorth (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto da rifare nel processo per i due americani accusati di omicidio e concorso in omicidio per la morte del carabiniere Cerciello Rega. Appello bis per Gabriel Natale Hjorth sull'accusa di aver concorso nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, e Appello bis per le aggravanti e la resistenza a pubblico ufficiale per Finnegan Lee Elder la cui condanna per omicidio viene confermata. È la decisione della Cassazione nel processo per omicidio del vicebrigadiere che smonta l'impianto accusatorio per il quale erano stati condannati in Appello, a 22 e 24 anni di carcere. Soddisfatte le difese con Fabio Alonzi, legale di Gabriel Natale Hjorth, che esulta: «Abbiamo finalmente trovato qualcuno che ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto da rifare nel processo per i due americani accusati di omicidio e concorso in omicidio per la morte del carabinierebis per Gabriel Natalesull'accusa di aver concorso nell'omicidio del carabiniere Mario, ebis per le aggravanti e la resistenza a pubblico ufficiale per Finnegan Leela cui condanna per omicidio viene confermata. È la decisione dellanel processo per omicidio del vicebrigadiere che smonta l'impianto accusatorio per il quale erano stati condannati in, a 22 e 24 anni di carcere. Soddisfatte le difese con Fabio Alonzi, legale di Gabriel Natale, che esulta: «Abbiamo finalmente trovato qualcuno che ha ...

