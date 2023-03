Cerasa: "Tra Schlein e Meloni è finita in pareggio. Su Mes e migranti la premier deve fare i conti con la realtà" (Di giovedì 16 marzo 2023) "Schlein e Meloni hanno giocato su piani completamente separati. La giornata di Giorgia Meloni va giudicata nella sua interezza e a me sembra che la premier si ancora ostaggio di alcuni fantasmi del passato. Hanno creato allarmi che non erano veri allarmi, come l'immigrazione e il Mes. E oggi si trovano a fare i conti con la realtà e sono in difficoltà". Intervendo su Rtl, il direttore Claudio Cerasa ha fatto il punto sulla giornata di ieri e sul question time della premier alla Camera, durante il quale - oltre alle domande su immigrazione e Meccanismo europeo di Stabilità - è andato in scena il primo confronto con la nuova segretaria Pd. "Il duello con Schlein credo sia finito in pareggio, perchè da ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) "hanno giocato su piani completamente separati. La giornata di Giorgiava giudicata nella sua interezza e a me sembra che lasi ancora ostaggio di alcuni fantasmi del passato. Hanno creato allarmi che non erano veri allarmi, come l'immigrazione e il Mes. E oggi si trovano acon lae sono in difficoltà". Intervendo su Rtl, il direttore Claudioha fatto il punto sulla giornata di ieri e sul question time dellaalla Camera, durante il quale - oltre alle domande su immigrazione e Meccanismo europeo di Stabilità - è andato in scena il primo confronto con la nuova segretaria Pd. "Il duello concredo sia finito in, perchè da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GualtieroSanta1 : RT @Radio24_news: .@ilfoglio_it, per un mese, nasconderà ogni giorno un testo scritto dall’intelligenza artificiale (IA) tra le sue pagine.… - zioringhio : RT @Radio24_news: .@ilfoglio_it, per un mese, nasconderà ogni giorno un testo scritto dall’intelligenza artificiale (IA) tra le sue pagine.… - martacagnola : RT @Radio24_news: .@ilfoglio_it, per un mese, nasconderà ogni giorno un testo scritto dall’intelligenza artificiale (IA) tra le sue pagine.… - Radio24_news : .@ilfoglio_it, per un mese, nasconderà ogni giorno un testo scritto dall’intelligenza artificiale (IA) tra le sue p… - tommasop3 : @MikeZapMG @claudiocerasa Poiché il buon Cerasa è ancora giovane, è probabile che lui più che insegnare abbia appre… -