Centrosinistra | Fratoianni | ' piattaforma comune su diritti civili e sociali | riprendiamoci bandiere'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Io non credo che se c'è un problema nell'opposizione sia quello di piantarema di aver rinunciato in questi anni a piantare lee se le sono prese gli altri". Così Nicolaal congresso della Cgil. "Calenda, Biden fa la patrimoniale, non sarà una cosa così estremista", dice il leader di Sinistra Italiana rivolgendosi al leader di Azione. "Dichiariamo finita una stagione in cui inoi abbiamo sostanzialmente mollato. Su questo è possibile costruire unaper l'opposizione e domani di governo".

Così Carlo Calenda al congresso Cgil con Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola. 'Dove possiamo mettere in difficoltà la destra Sulla sanità. L'extragettato di 10 miliardi mettiamoli tutti ...'Sono d'accordo su tutte le cose che ha detto Schlein, altre ne aggiungerò, su cui costruire un'opposizione a questo governo, ma anche l'alternativa a questa destra'. Così Nicolaal congresso della Cgil. 'Elly ha detto una cosa per me decisiva: la sconfitta che abbiamo avuto ha avuto il presupposto di non aver saputo saper costruire una coalizione sufficientemente ...Al centro di questa giornata il talk co n Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (M5S), Nicola(Sinistra Italiana), Elly Schlein (Pd) e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. ...

