**Centrosinistra: Calenda, 'sì a collaborare su alcuni temi ma chiariamo come e priorità'** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Io voglio fare cose insieme" alle altre forze di opposizione "a partire dalla difesa dei principi costituzionali", la sanità e scuola pubblica ma "non si possono fare se non ci chiariamo sul come e sulle priorità, sennò è sempre la solita retorica". Così Carlo Calenda al congresso Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Io voglio fare cose insieme" alle altre forze di opposizione "a partire dalla difesa dei principi costituzionali", la sanità e scuola pubblica ma "non si possono fare se non cisule sulle, sennò è sempre la solita retorica". Così Carloal congresso Cgil.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Centrosinistra: Calenda, 'sì a collaborare su alcuni temi ma chiariamo come e priorità'** -… - TV7Benevento : **Centrosinistra: Calenda a Pd, M5S, Sinistra, 'governo con voi? No'** - - InfinitoIsacco : RT @MauroCapozza: DA ASCOLTARE CON ATTENZIONE IL DISCORSO DI MELENCHON, QUINDI FARE IL DOVUTO PARAGONE CON LETTA, DRAGHI, RENZI, CALENDA,… - Mirko13084556 : @diMartedi Casini, quando ti sento dire che sei del centrosinistra mi viene un pochino di giramento; adesso c'è la… - FedericoMancus : RT @LoredanaMaggi_: Da capire come farà Schlein a federare il centrosinistra parlamentare, dato che Calenda ha già ripreso a polemizzare co… -