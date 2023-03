Celiaco 1 bimbo su 60 | dato italiano tra i più alti al mondo | lo studio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La celiachia, la più frequente patologia autoimmune del bambino, che coinvolge in prima istanza ‘intestino, registra nel nostro Paese una prevalenza tra le più alte al: un caso ogni 60. E’ quanto emerge da unomulticentrico condotto su 9.000 alunni delle scuole elementari a Verona, Milano, Roma, Padova, Salerno, Ancona, Bari e Reggio Calabria. Un risultato che vede l’Italia all’avanguardia nellodi una condizione che sta aumentando e non solo in età pediatrica, sottolinea la Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp), che ha condotto la ricerca presentata oggi al ministero della Salute. “Malgrado il crescente interesse verso questa condizione nell’ambito medico e generale – afferma Claudio Romano, presidente Sigenp e direttore dell’Unità operativa di ...