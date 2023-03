Celiachia | uno studio rivela che in Italia è a rischio un bambino su 60 | uno dei tassi più alti al mondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In Italia la #Celiachia colpisce 1 bimbo su 60. Uno studio sottolinea il problema della diagnosi ?? - Agenzia_Italia : In Italia la #Celiachia colpisce 1 bimbo su 60. Uno studio sottolinea il problema della diagnosi ??… -

Si tratta dello studio più ampio mai eseguito in Italia sulladei maggiori al mondo, e ha messo in luce l'alta prevalenza di questa condizione nel nostro Paese: in Italia circa un ...1 bambino su 60 in Italia riceve una diagnosi di. Èdei tassi più alti al mondo, ma secondo gli esperti rimane un problema di sottodiagnosi. Ad affermarlo èstudio pubblicato su Digestive and Liver Disease da un team di scienziati ...AGI - Il tasso di insorgenza dellain Italia èdei più alti al mondo, con circa un bambino su 60 colpito dalla condizione, ma la sottodiagnosi della malattia rappresenta ancora un problema notevole. Lo evidenzia...

Prodotti senza glutine: promossi o bocciati Fondazione Umberto Veronesi

L'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di insorgenza di celiachia al mondo. Circa un bambino su 60 viene colpito dalla patologia, in cui uno dei problemi più diffusi resta la difficoltà nella ...Si tratta dello studio più ampio mai eseguito in Italia sulla celiachia, uno dei maggiori al mondo, e ha messo in luce l’alta prevalenza di questa condizione nel nostro Paese: in Italia circa un ...