Ceferin | «Tre squadre vogliono la Superlega | che la giochino pure»

Le parole di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, sulla nuova possibile competizione europea. I dettagli Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato in un'intervista sul canale YouTube di Gary Neville. PAROLE – «Chelsea e Manchester City sin dall'inizio hanno dubitato dalla Superlega. Uno dei due club mi ha chiamato per unire le forze: l'idea non piaceva loro ma non volevano essere gli unici a restarne fuori. Mi dissero che volevano continuare a essere nostri amici dall'interno della Superlega. Invece Manchester United e Liverpool erano le squadre i cui proprietari erano molto coinvolti nel progetto, almeno per quanto riguarda le inglesi. Senza i club inglesi la Champions non è la stessa, per questo non esisterà la Superlega. Anche i club tedeschi sono sulla ...

