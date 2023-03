(Di giovedì 16 marzo 2023) Da ogni parte del mondo arrivano i complimenti per il. Si esprimono anche ex campioni. Lo ha fatto, ad esempi, Gary Winston Lineker , uno dei più forti calciatori britannici della storia, ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : C'è un ex campione inglese pazzo del Napoli: la profezia fa sognare i tifosi - paolo_piovani : @rulajebreal Stimavo Gary come bomber, ma in questa occasione si è confermato un vero campione di coraggio nell'es… - TitanACM : @cenciobuga Romero campione del mondo, Dier nazionale inglese, Lenglet sarebbe titolare in ogni squadra in A, Skipp… - Sentenz11277331 : @luigibiffi3 @Adnkronos Wow sei un campione, 13 parole errori in italiano ed in inglese. Genio. - icittadini : Allianz Cloud Milano, venerdì 24 marzo: si avvicina la data in cui Ivan Zucco, imbattuto campione di boxe dei pesi… -

Da ogni parte del mondo arrivano i complimenti per il Napoli. Si esprimono anche ex campioni. Lo ha fatto, ad esempi, Gary Winston Lineker , uno dei più forti calciatori britannici della storia, ex ...Sia il monegasco che l'hanno vinto GP3 e F2 al debutto e in F1 hanno da subito dimostrato ... Ha il potenziale per diventare undel mondo. Non ho trascorso particolarmente tanto tempo ...... precisando come l'abbia tutte le carte in regola per battagliare e conquistare presto un titolo mondiale. Secondo il due voltedel Mondo, il pilota britannico ha mostrato un gran ...

C'è un ex campione inglese pazzo del Napoli: la profezia fa sognare i tifosi Corriere dello Sport

precisando come l’inglese abbia tutte le carte in regola per battagliare e conquistare presto un titolo mondiale. Secondo il due volte Campione del Mondo, il pilota britannico ha mostrato un gran ...Infatti,la Juventus starebbe pensando a Emiliano Martinez, in rotta con il club inglese, come portiere del futuro e, per portarlo a Torino, potrebbe utilizzare il centrocampista statunitense come ...